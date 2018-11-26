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Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе.
"Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт.
Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря", — цитирует Медведеву "РИА Новости".
Фигуристка персонально выразила благодарность тренерам, с которыми ей довелось работать.
"Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна", — сказала Медведева.
Спортсменка добавила, что проделанная в группе Тутберидзе работа осталась.
"Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится", — заключила россиянка.
В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Медведева стала четвертой на этапе во Франции и не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.
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Сергей Дудаков , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , РИА Новости , Фигурное катание
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