Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе

"Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт.

Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря", — цитирует Медведеву "РИА Новости".

Фигуристка персонально выразила благодарность тренерам, с которыми ей довелось работать.

"Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна", — сказала Медведева.

Спортсменка добавила, что проделанная в группе Тутберидзе работа осталась.

"Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится", — заключила россиянка.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру

Медведева стала четвертой на этапе во Франции и не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.