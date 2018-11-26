Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой 

Двукратный серебряный олимпийский призер россиянка Евгения Медведева заявила, что у нее нет конфликта с чемпионкой Игр-2018 Алиной Загитовой.
После ухода фигуристки бывший тренер Этери Тутберидзе сообщила, что Медведева просила подержать 16-летнюю спортсменку еще год в юниорах, чтобы уменьшить конкуренцию в борьбе за золото Пхенчхана.
"Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Я нормально отношусь к девочкам, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Я не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему", — цитирует Медведеву "РИА Новости".
Также фигуристка поделилась мнением о Загитовой и их конфликтах.
"Не понимаю, откуда люди взяли, что у нас с Загитовой был какой-то конфликт. Буду говорить за себя: у меня с ней ссор не было. Я миллион раз говорила, что видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Я ее глубоко уважаю как спортсменку", — сказала Медведева.