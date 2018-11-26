Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой

Двукратный серебряный олимпийский призер россиянка Евгения Медведева заявила, что у нее нет конфликта с чемпионкой Игр-2018 Алиной Загитовой.

После ухода фигуристки бывший тренер Этери Тутберидзе сообщила, что Медведева просила подержать 16-летнюю спортсменку еще год в юниорах, чтобы уменьшить конкуренцию в борьбе за золото Пхенчхана.

"Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Я нормально отношусь к девочкам, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Я не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему", — цитирует Медведеву "РИА Новости".

Также фигуристка поделилась мнением о Загитовой и их конфликтах.