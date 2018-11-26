Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил мнение, что российскую фигуристку Евгению Медведеву разрушает колоссальное желание доказать, что она не ошиблась с переходом от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В этом сезоне 19-летняя спортсмена не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию. По словам Медведевой, она столкнулась с большим количеством негатива и ненависти.
«Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката. У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю. К сожалению, женщины более подвержены окружающим событиям.
И Медведева, и Загитова, конечно, читают то, что про них пишут, отзывы людей. Евгении сейчас 19 лет, не 16 и не 17, мы тоже в том возрасте подростками выходили на любой лёд и выступали в любых условиях, потому что все равно было. У Жени уже начинается этот прессинг: «Я еще могу, мне надо доказать, я не ошиблась». У молодых учениц Этери Тутберидзе такого нет. Плюс не будем забывать, что Женя вела за собой все женское фигурное катание на протяжении двух лет, это достаточно долгий период.
Все идет от головы. От боязни сделать что-то не так, после чего начнутся комментарии: «Вот, ты виновата, что уехала в свою Канаду, теперь получай».
Глобально у Медведевой времени уже нет. Ей надо на каждом старте показывать, что она двукратная чемпионка мира. В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную. Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх», — цитирует Ягудина «Лайф».