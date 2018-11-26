«Пробила дно». Ягудин рассказал, что разрушает Медведеву

«Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката. У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю. К сожалению, женщины более подвержены окружающим событиям.

И Медведева, и Загитова, конечно, читают то, что про них пишут, отзывы людей. Евгении сейчас 19 лет, не 16 и не 17, мы тоже в том возрасте подростками выходили на любой лёд и выступали в любых условиях, потому что все равно было. У Жени уже начинается этот прессинг: «Я еще могу, мне надо доказать, я не ошиблась». У молодых учениц Этери Тутберидзе такого нет. Плюс не будем забывать, что Женя вела за собой все женское фигурное катание на протяжении двух лет, это достаточно долгий период.

Все идет от головы. От боязни сделать что-то не так, после чего начнутся комментарии: «Вот, ты виновата, что уехала в свою Канаду, теперь получай».