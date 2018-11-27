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Американская фигуристка поддержала «королеву» Медведеву 

Lenta.ru + ещё 67 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская фигуристка Эшли Вагнер выразила поддержку россиянке Евгении Медведевой после ее неудачи на этапе Гран-при во Франции. Вагнер опубликовала соответствующую запись в своем Twitter-аккаунте.
«Евгения (Медведева — прим. «Ленты.ру») все еще королева. Думаю, этот год стал для нее особенным в психологическом плане. Нам же следует подождать, дать ей время разобраться, и она справится, обязательно. Она стойкая, и ей нужно время», — написала Вагнер.
24 ноября 19-летняя Медведева впервые в карьере не сумела попасть в финал Гран-при. Россиянка заняла четвертое место на этапе во Франции.
После соревнований Медведева прокомментировала негатив, исходящий в ее адрес от болельщиков. По словам россиянки, она не понимает причин подобного отношения и перестала пользоваться социальными сетями.
В мае 2018-го фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там Медведева начала работу под руководством специалиста Брайана Орсера.
Вагнер не впервые высказывается о российских фигуристках. 9 ноября американка высоко оценила выступление на этапе Гран-при в Японии Елизаветы Туктамышевой. Тогда россиянка выиграла короткую программу на соревнованиях в Хиросиме, набрав 76,17 балла.
Во время Олимпиады в Пхенчхане американка критично высказалась о катании 15-летней Алины Загитовой. Вагнер столкнулась с негативной реакцией на свое мнение в социальных сетях.
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Комментарии
Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Брайан Орсер , Эшли Вагнер , Этери Тутберидзе , Lenta.ru , Фигурное катание
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