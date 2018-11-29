Российская фигуристка оконфузилась в Таллине

Фигуристка Анастасия Скопцова стала второй на турнире Tallinn Trophy в паре с Кириллом Алешиным, но случайно заняла первое место на пьедестале. Видео с неловким моментом она опубликовала в Instagram.

На записи видно, как Скопцова и Алешин подъезжают к пьедесталу и поздравляют коллег, ставших третьими. Затем российская фигуристка поднялась на пьедестал и встала на первое место, но быстро исправилась и засмеялась.

«Перепутала. I’m so embarrassed (с англ. «Я так смущена»)», — написала она.