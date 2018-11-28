«Терпят в отместку Медведевой»: откровения о капризах Загитовой

Победительница Игр-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила поддержку двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой , поставив под сомнения талант и профессионализм обладательницы золота Олимпиады-2018 Алины Загитовой. По мнению Бестемьяновой, если бы Медведева не покинула группу Этери Тутберидзе, то Загитова не смогла бы показать высоких результатов в новом сезоне, а также отметила, что тренеры терпят поведение 16-летней фигуристки «в отместку Евгении».

В мире фигурного катания возник очередной конфликт на фоне выступлений и отношений победительницы Олимпийских игр — 2018 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. На этот раз с неоднозначным комментарием выступила Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова, выразившая свою поддержку в адрес Медведевой, при этом усомнившись в квалификации Загитовой.

По мнению Бестемьяновой, 16-летняя олимпийская чемпионка, выигравшая в текущем сезоне два этапа Гран-при и вышедшая в финал соревнований, не смогла бы добиться подобного успеха и достичь высоких результатов, если бы вместе с ней в группе продолжила тренироваться Медведева.

«Алина Загитова теперь тоже тренируется меньше. Этери Георгиевна Тутберидзе все прекрасно понимает. И я думаю, что, если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене. В том плане, что летом Загитова не тренировалась в том ритме, который устраивает Этери Георгиевну. И Алина смогла сохранить свое здоровье. Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками», — цитирует Бестемьянову «Советский спорт».

Данное высказывание осталось без внимания, например, со стороны Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Единственным, кто публично отреагировал на заявление Бестемьяновой, оказался чемпион Игр-2002 Алексей Ягудин , назвавший поведение победительницы Олимпиады в Калгари беспределом.

«Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться».

Напомним, что Медведева в мае объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе и начала тренироваться в группе канадского специалиста Брайана Орсера. Данное решение вызвало немало критики в адрес российской фигуристки со стороны болельщиков, экспертов и в том числе самой Тутберидзе. Сама же Медведева после неудачного выступления в новом сезоне на этапах Гран-при в Канаде и во Франции призналась, что не ожидала столь серьезного внимания и давления по отношению к себе после ухода от известного российского тренера.

«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть, не обращать на это внимание. Нужно время».

Интересно, что Бестемьянова при этом считает, что российская фигуристка сама является виноватой в подобном категоричном отношении к себе.

«Медведевой будет психологически трудно, если она продолжит читать все эти негативные комментарии. Надо просто перестать это делать. Потому что такие вещи пишут враги. Это война. Здесь есть друзья и враги. Нельзя быть всеми любимой. Женя привыкла, что ее все любят. Просто теперь наступил момент, когда это закончилось. Она сама это спровоцировала», — сказала чемпионка Игр-1988.

В этом сезоне Медведева заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде, а также стала четвертой на заключительном этапе во Франции и не смогла пробиться в финал соревнований. Бестемьянова же высказалась в защиту 19-летней фигуристки, заявив, что причиной неудачных выступлений являются последствия прошлых травм.

«Ей трудно дается переход к другому тренеру, она тяжело справляется с последствиями травм. Об этом надо говорить в первую очередь, а не о смене тренера. Надо понимать, что после Олимпиады Женя несколько месяцев вообще не каталась, а до нее ей приходилось пропускать старты из-за травмы. Из этой ситуации надо как-то выезжать, а это очень трудно. Потом, когда она начала кататься, наверняка прыгала очень аккуратно.

После таких травм надо переходить на другую систему подготовки. Потому что система, по которой Женя готовилась до этого, убивала ее кости.

Было очевидно, что Женя ушла от тех нагрузок, которые просто не могла переносить в своем возрасте. Поэтому тренерский штаб Тутберидзе стал более терпимым, — отметила она.

Ягудин же, к слову, после поражения Медведевой во Франции выразил мнение, что для фигуристки сейчас наступает переломный момент, подчеркнув, что если она намерена в будущем добиваться высоких результатов, то ей необходимо взять себя в руки и спокойно стремиться к новым победам.