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Колобков высказался о переезде Медведевой в Канаду 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что его ведомство не финансирует тренировки российской фигуристки Евгении Медведевой в Канаде. При этом он отметил, что смена тренера и переезд в другую страну — личный выбор 19-летней спортсменки.
«Орсер (Брайан Орсер — канадский тренер по фигурному катанию — прим. News.ru) — один из самых уважаемых мировых специалистов. У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса — все это сказывается. Но Женя — настоящий спортсмен», — цитирует «Спорт-Экспресс» Колобкова.
После он также отметил, что фигуристка уехала в Канаду, чтобы стать лучше, и выразил надежду, что в скором времени девушка сумеет преодолеть «временный спад».
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева допустила ряд ошибок во время проката произвольной программы. В результате спортсменка заняла 4-е место на московском этапе Гран-при и не смогла пробиться в финал, который пройдёт в канадском Ванкувере.
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Евгения Медведева , Павел Колобков , Фигурное катание
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