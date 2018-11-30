Колобков высказался о переезде Медведевой в Канаду

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что его ведомство не финансирует тренировки российской фигуристки Евгении Медведевой в Канаде. При этом он отметил, что смена тренера и переезд в другую страну — личный выбор 19-летней спортсменки.

«Орсер (Брайан Орсер — канадский тренер по фигурному катанию — прим. News.ru) — один из самых уважаемых мировых специалистов. У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса — все это сказывается. Но Женя — настоящий спортсмен», — цитирует «Спорт-Экспресс» Колобкова.

После он также отметил, что фигуристка уехала в Канаду, чтобы стать лучше, и выразил надежду, что в скором времени девушка сумеет преодолеть «временный спад».

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева допустила ряд ошибок во время проката произвольной программы. В результате спортсменка заняла 4-е место на московском этапе Гран-при и не смогла пробиться в финал, который пройдёт в канадском Ванкувере.