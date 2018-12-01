Туктамышева рассказала о «фонтанирующем» идеями Мишине

Выступление стало фишкой отечественной спортсменки, после чего ее активно начали обсуждать в прессе.

"Алексей Николаевич Мишин всегда фонтанирует идеями, которые воспринимаются "на ура". Он ведь хорошо меня знает! Другой человек, может, и не согласился бы, но меня долго уговаривать не пришлось. Но не ожидала, что номер произведет такой фурор. Ведь я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма! Хотелось сделать настоящий показательный номер, и, по-моему, он получился", — сказал россиянка.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка перепутала ступени пьедестала на церемонии награждения.