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Туктамышева рассказала о «фонтанирующем» идеями Мишине 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о показательном номере с раздеванием, передает "Комсомольская правда".
Выступление стало фишкой отечественной спортсменки, после чего ее активно начали обсуждать в прессе.
"Алексей Николаевич Мишин всегда фонтанирует идеями, которые воспринимаются "на ура". Он ведь хорошо меня знает! Другой человек, может, и не согласился бы, но меня долго уговаривать не пришлось. Но не ожидала, что номер произведет такой фурор. Ведь я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма! Хотелось сделать настоящий показательный номер, и, по-моему, он получился", — сказал россиянка.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка перепутала ступени пьедестала на церемонии награждения.
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Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Комсомольская правда , Фигурное катание
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