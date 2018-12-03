Бестемьянова оправдалась за слова о Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что была расстроена прокатом российской фигуристки Евгении Медведевой , и поэтому дала «ужасающее интервью» об Алине Загитовой. Бестемьянова в одном из своих интервью прокомментировала катание Евгении Медведевой, за что на неё обрушилась критика со стороны.

«Я дала ужасающее интервью. Была в таком вот состоянии и дала интервью. Сейчас я жалею, что дала его. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша», — сказала Бестемьянова в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Она добавила, что на Олимпийских играх 2018 года Медведевой мало поставили по системе оценок GOE, оценки за компоненты должны были быть выше. Но российская команда не боролась за неё. По мнению Бестемьяновой, Медведева проиграла «нечестно», российские представители «сдали её».

При этом она отметила, что на ОИ-2018 Алина Загитова прыгнула на один каскад больше, однако остальные элементы и компоненты должны были быть оценены ниже, чем у Медведевой.

Бестемьянова не отрицает, что на Олимпиаде Загитова каталась безукоризненно. Но в эмоциональном плане Медведева была более зрелой.

«Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто её не поддержал», — подытожила Бестемьянова.