«Её сдали»: Раскрыта правда о проигрыше Медведевой на Олимпиаде

Наталья Бестемьянова обвинила Алину Загитову в нечестной победе

Бестемьянова убеждена, что на Олимпийских играх 2018 должна была победить Евгения Медведева , а не ее младшая коллега по сборной Алина Загитова. "Ей так мало поставили GOE (оценка за качество исполнения элемента. — Прим. Ред.). Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали", — заявила спортсменка.

Олимпийская чемпионка 1988 года подчеркнула, что Женя проиграла нечестно. Загитова обошла Медведеву лишь в прыжках, исполнив на один каскад больше. Все остальные элементы и все компоненты, по мнению Бестемьяновой, у Евгении были выше. "И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе", — пояснила она.