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«Её сдали»: Раскрыта правда о проигрыше Медведевой на Олимпиаде 

ТВ Центр 8 часов назад
Наталья Бестемьянова обвинила Алину Загитову в нечестной победе
Бестемьянова убеждена, что на Олимпийских играх 2018 должна была победить Евгения Медведева, а не ее младшая коллега по сборной Алина Загитова. "Ей так мало поставили GOE (оценка за качество исполнения элемента. — Прим. Ред.). Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали", — заявила спортсменка.
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Олимпийская чемпионка 1988 года подчеркнула, что Женя проиграла нечестно. Загитова обошла Медведеву лишь в прыжках, исполнив на один каскад больше. Все остальные элементы и все компоненты, по мнению Бестемьяновой, у Евгении были выше. "И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе", — пояснила она.
"Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла", — заявила Бестемьянова в программе "Фетисов", добавив, что российские чиновники из федерации фигурного катания бросили Евгению, "никто ее не поддержал".
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Евгения Медведева , Евгений Медведев , Алина Загитова , Фигурное катание , Видео
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