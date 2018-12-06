По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России

Спортсменка Екатерина Куракова присоединилась к группе канадского тренера Брайана Орсера. Теперь девушка будет представлять на международных соревнованиях Польшу.

Спортсменке разрешили защищать цвета этой страны на турнирах. Фигуристка подтвердила эту информацию.

"Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", — цитирует Куракову Sport24. Ранее Екатерина опубликовала фотографию с канадским специалистом Брайаном Орсером, который также является наставником двукратного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой

До переезда в Канаду Куракова занималась в ЦСКА у Инны Гончаренко . В свою очередь Евгения Медведева ранее уехала от наставницы Этери Тутберидзе.

Родители Екатерины нашли спонсоров для дорогостоящих тренировок у Орсера. Также они настояли на смене фигуристкой спортивного гражданства.

Отметим, талантливая юниорка Куракова до сезона 2017/18 много лет занималась в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» и успешно выступала на международных соревнованиях. Фигуристка получала золотые медали на турнирах в немецком Оберстдорфе, Минске, польском Торуне, выиграла этап Кубка России–2017 в Сызрани.