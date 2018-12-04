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Названы спортсмены года в России 

Рамблер + ещё 29 12 часов назад
Российская фигуристка Алина Загитовал стала лауреатом учрежденной министерством спорта премии «Гордость России» в номинации «спортсменка года», сообщает «Российская газета».
За титул «спортсменки года» обладательница золотой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане боролась с фехтовальщицей Инной Дериглазовой и спортивной гимнасткой Ангелиной Мельниковой.
«Спортсменом года» по версии минспорта стал хоккеист Павел Дацюк, завоевавший со сборной России долгожданное олимпийское золото в Пхенчхане. За титул также боролись бегун-барьерист Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.
В номинации «тренер года» победу одержал Станислав Черчесов, сумевший вывести сборную России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира.
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