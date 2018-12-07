Загитова чуть не проспала финал Гран-при

Спортсменка призналась, что из-за разницы часовых поясов она испытывает некоторые проблемы со сном.

"Сегодня был сложный день для меня. Эти соревнования для меня очень важные на данный момент, потому что в финал "Гран-при" выходят шесть сильнейших спортсменок. Было сложнее кататься. Плюс ко всему я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. После тренировки пришла, спала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала на автобус. Очень веселый день сегодня выдался", — сказала Загитова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы россиянка занимает второе место, уступая 4,5 балла новой рекордсменке мира Рике Кихире из Японии. Произвольная программа в финале Гран-при пройдет 9 декабря.

Ранее Бестемьянова посоветовала забыть о противостоянии Медведевой и Загитовой.