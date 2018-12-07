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Загитова чуть не проспала финал Гран-при 

Газета.Ru + ещё 60 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова чуть не опоздала на финал Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка призналась, что из-за разницы часовых поясов она испытывает некоторые проблемы со сном.
"Сегодня был сложный день для меня. Эти соревнования для меня очень важные на данный момент, потому что в финал "Гран-при" выходят шесть сильнейших спортсменок. Было сложнее кататься. Плюс ко всему я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. После тренировки пришла, спала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала на автобус. Очень веселый день сегодня выдался", — сказала Загитова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
После короткой программы россиянка занимает второе место, уступая 4,5 балла новой рекордсменке мира Рике Кихире из Японии. Произвольная программа в финале Гран-при пройдет 9 декабря.
Ранее Бестемьянова посоветовала забыть о противостоянии Медведевой и Загитовой.
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