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Анастасия Тараканова осталась недовольна оценками за компоненты 

РИА Новости + ещё 9 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Анастасия Тараканова заявила после выступления в Финале юниорского Гран-при, что ожидала получить в произвольной программе более высокие оценки, в частности за компоненты.
Тараканова заняла в Финале юниорского Гран-при, проходящего в Ванкувере, четвертое место, набрав в сумме 190,46 балла.
"Прокатом я довольна, тренеры тоже довольны, но когда увидела оценки, то немного расстроилась. Я думала, что они будут намного выше, вторая оценка в частности. Над компонентами мы работаем", — сказала Тараканова журналистам.
"До старта турнира я радовалась просто тому, что сюда попала, — отметила она. — Потому что прямо перед соревнованиями я заболела, у меня была температура 39, но я быстро пришла в норму и отправилась в Канаду, чему была счастлива".
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