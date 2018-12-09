Анастасия Тараканова осталась недовольна оценками за компоненты

Российская фигуристка Анастасия Тараканова заявила после выступления в Финале юниорского Гран-при, что ожидала получить в произвольной программе более высокие оценки, в частности за компоненты.

Тараканова заняла в Финале юниорского Гран-при, проходящего в Ванкувере, четвертое место, набрав в сумме 190,46 балла.

"Прокатом я довольна, тренеры тоже довольны, но когда увидела оценки, то немного расстроилась. Я думала, что они будут намного выше, вторая оценка в частности. Над компонентами мы работаем", — сказала Тараканова журналистам.