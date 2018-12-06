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Тренер связал успехи Загитовой с шумихой в интернете 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, как влияет шумиха в интернете на спортивные достижения олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«Всего должно быть в меру. В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше», — приводит его слова РИА «Новости».
Глейхенгауз отметил, что Загитова достаточно юна, и ей было бы легче тренироваться, если бы она не переживала, что кому-то нравится, а кому-то нет.
«Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание, на что не надо», — сказал тренер.
Наставник спортсменки сказал, что ее окружают заботой и теплом. «Кроме тренерских наставлений стараемся еще и как родители быть для нее», — добавил Глейхенгауз.
Ранее Загитова призналась, что была очень расстроена неудачей на чемпионате мира 2018 года, когда после трех падений во время выступления она заняла пятое место, и призналась, что запивала горе газировкой.
В ноябре Загитова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, а в начале декабря ее выбрали лучшей спортсменкой 2018 года.
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