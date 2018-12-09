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Загитова объяснила поражение в финале Гран-при 

Газета.Ru + ещё 76 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуриста Алина Загитова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при в Ванкувере, передает Sport24.
Спортсменка осталась недовольна своим прокатом.
"Своим прокатом не очень довольна. Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать", — заявила Загитова на пресс-конференции.
Победила японка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла. Второй стала Загитова, в активе которой 226,53 балла. Третью строчку заняла Елизавета Туктамышева (215,32). Софье Самодуровой принадлежит пятое место (204,33).
Ранее российский фигурист Сергей Воронов признал ошибки, сделанные в финальном этапе Гран-при.
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