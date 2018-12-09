Косторная: знаю, что через год мне конкурировать с Кихирой и Загитовой

Победительница Финала юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Косторная заявила, что она осознает, что на следующий год ее ждет конкуренция с японкой Рикой Кихирой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

Косторная стала победительницей Финала юниорского Гран-при, который проходит в Ванкувере, набрав в сумме 217,98 балла. Второй и третьей стали ее соотечественницы Александра Трусова (215,20) и Алена Канышева (198,14).

"Я не задумывалась об этом (о золоте), рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой (Кихирой), Алиной (Загитовой), Лизой (Туктамышевой), надо набирать международный рейтинг", — сказала Косторная журналистам.

Косторная набрала в юниорском турнире больше баллов, чем Туктамышева, ставшая бронзовым призером во взрослом Финале (215,32).