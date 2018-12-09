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Косторная: знаю, что через год мне конкурировать с Кихирой и Загитовой 

РИА Новости + ещё 63 54 минуты назад
Фото: кадр YouTube
Победительница Финала юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Косторная заявила, что она осознает, что на следующий год ее ждет конкуренция с японкой Рикой Кихирой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.
Косторная стала победительницей Финала юниорского Гран-при, который проходит в Ванкувере, набрав в сумме 217,98 балла. Второй и третьей стали ее соотечественницы Александра Трусова (215,20) и Алена Канышева (198,14).
"Я не задумывалась об этом (о золоте), рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой (Кихирой), Алиной (Загитовой), Лизой (Туктамышевой), надо набирать международный рейтинг", — сказала Косторная журналистам.
Косторная набрала в юниорском турнире больше баллов, чем Туктамышева, ставшая бронзовым призером во взрослом Финале (215,32).
"Я думаю, нет, потому что немного другая была бы оценка за компоненты, — ответила Косторная на вопрос, осознает ли она, что могла быть в призерах и во взрослом турнире. — Лиза уже давно на таких турнирах. Думаю, компонентов было бы поменьше у меня на другом турнире".
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