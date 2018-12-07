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Туктамышева прокатает самую сложную программу в карьере 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её произвольная программа станет самой сложной за всю карьеру. После проката короткой программы фигуристка занимает третье место (70,65) в финале Гран-при, который проходит в Ванкувере (Канада).
«Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере», — цитирует спортсменку RT.
Туктамышева добавила, что в короткой программе чувствовала себя неуверенно. Однако ей понравилось то, что она смогла выполнить каскад и лутц после «не столь удачного акселя».
Произвольная программа у женщин состоится 9 декабря.
Ранее News.ru сообщал, что российские юниоры лидируют после короткой программы в финале Гран-при.
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