Туктамышева прокатает самую сложную программу в карьере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что её произвольная программа станет самой сложной за всю карьеру. После проката короткой программы фигуристка занимает третье место (70,65) в финале Гран-при, который проходит в Ванкувере (Канада).

«Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере», — цитирует спортсменку RT.

Туктамышева добавила, что в короткой программе чувствовала себя неуверенно. Однако ей понравилось то, что она смогла выполнить каскад и лутц после «не столь удачного акселя».

Произвольная программа у женщин состоится 9 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что российские юниоры лидируют после короткой программы в финале Гран-при.