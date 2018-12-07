Загитова стала второй

Японская фигуристка побила рекорд Загитовой

Мировой рекорд Алины Загитовой в короткой программе (80,78 балла) не устоял после выступления японской фигуристки Рики Кихиры в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС . Новый рекорд — 82,51 балла.

Алина Загитова установила прежний рекорд в ноябре на этапе Гран-при в Москве. В Ванкувере российская фигуристка превзошла японку в оценках за компоненты, но уступила в суммарной технической оценке. В результате по итогам короткого проката Кихира — первая, Загитова — вторая, третье место у Елизаветы Туктамышевой

Произвольную программу финала Гран-при девушки представят в ночь на 9 декабря.

Рика Кихира в этом сезоне впервые выступает на взрослых соревнованиях. Участие в Гран-при японская спортсменка обеспечила себе победами на этапах в Японии и Франции. Кроме рекорда в короткой программе, она уже может похвастаться другими историческими достижениями. Девушка первой в истории фигурного катания исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа.