Загитова стала второй

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Японская фигуристка побила рекорд Загитовой 

Рамблер 4 часа назад
Мировой рекорд Алины Загитовой в короткой программе (80,78 балла) не устоял после выступления японской фигуристки Рики Кихиры в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС. Новый рекорд — 82,51 балла.
Алина Загитова установила прежний рекорд в ноябре на этапе Гран-при в Москве. В Ванкувере российская фигуристка превзошла японку в оценках за компоненты, но уступила в суммарной технической оценке. В результате по итогам короткого проката Кихира — первая, Загитова — вторая, третье место у Елизаветы Туктамышевой.
Туктамышева прокатает самую сложную программу в карьере
Произвольную программу финала Гран-при девушки представят в ночь на 9 декабря.
Рика Кихира в этом сезоне впервые выступает на взрослых соревнованиях. Участие в Гран-при японская спортсменка обеспечила себе победами на этапах в Японии и Франции. Кроме рекорда в короткой программе, она уже может похвастаться другими историческими достижениями. Девушка первой в истории фигурного катания исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа.
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