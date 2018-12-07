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Загитова назвала причину проигрыша японке 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что она заняла второе место в короткой программе финала Гран-при, так как переволновалась. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Загитовой, этот финал — один из самых сложных в сезоне, так как в нем участвуют шесть сильнейших спортсменок. Она подчеркнула, что настраивалась на хороший результат, но «чуть-чуть перенервничала». Фигуристка призналась, что пыталась собраться, но ноги были «ватными».
По словам спортсменки, ее проблема в «мыслях», а все ее нервы «идут от головы», передает ТАСС.
Финал Гран-при проходит с 5 по 9 декабря в Ванкувере. Пока там лидирует японка Рика Кихира, установившая мировой рекорд в короткой программе (82,51 балла). Загитова набрала 77,93 балла. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заработала 68,24 балла и стала пятой.
С произвольной программой они выступят в ночь на 9 декабря.
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