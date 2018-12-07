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Роднина пропустила выступление Загитовой в прямом эфире 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не смотрела короткую программу финальной части соревнований Гран-при в прямом эфире.
«Я ничего говорить не буду. Как я буду комментировать то, что не видела?», — сказала Роднина корреспонденту News.ru.
Российская фигуристка Алина Загитова после проката короткой программы занимает второе место (77,93). Захватила лидерство японская фигуристка Рика Кихира, набрав 82,51. Замкнула тройку призёров ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева (70,65).
Произвольная программа у женщин состоится 9 декабря.
Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Алина Загитова волновалась при прокате короткой программы.
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