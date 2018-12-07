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Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала прокат в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Пресс-конференция с участием спортсменки опубликована в YouTube-канале турнира.
Загитова заявила, что показать максимум ей не позволила зажатость. «Что могу сказать о Рике (японская фигуристка Рика Кихира, — прим. „Ленты.ру“)? Можно не отвечать на вопрос? Могли ли повлиять оценки Рики на мое выступление? Я пытаюсь не смотреть прокаты девочек, выступающих передо мной», — отметила россиянка.
Загитова заняла второе место по итогам короткой программы. Кихира стала победительницей и установила новый мировой рекорд, набрав за прокат 82,51 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Загитовой — ей удалось показать высокий результат в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.
Женщины представят произвольную программу в рамках финала Гран-при 9 декабря.
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