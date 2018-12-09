Тарасова оценила выступление Загитовой 

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере, где она проиграла японской спортсменке Рике Кихире, заняв второе место, сообщает RT.
По мнению Тарасовой, Кихире намного опередила Загитову.
«Не может быть человек всё время первым», — сказала тренер про российскую фигуристку.
Она также выразила сожаление, «что Алина промахнула каскад».
«Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, её всю повернуло. Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, самое главное — она чувствовала, что катает», — поделилась Тарасова в эфире Первого канала.
Она отметила очевидный прогресс россиянки, которая смотрится интереснее с каждым разом в своей программе «Кармен».
«Она слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад, он у неё разминочный», — сказала Тарасова.
Исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон рассказал, что тренеры хотели снять Загитову с соревнований, так как она споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу, но спортсменка настояла на выступлении, сообщает Sports.ru. Ей наложили лед на поврежденную стопу.
После выступления спортсменка призналась, что своим прокатом не очень довольна.
«Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше и нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать», — сказала она, сообщает Sport 24.