Тарасова оценила выступление Загитовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере, где она проиграла японской спортсменке Рике Кихире, заняв второе место, сообщает RT

По мнению Тарасовой, Кихире намного опередила Загитову.

«Не может быть человек всё время первым», — сказала тренер про российскую фигуристку.

Она также выразила сожаление, «что Алина промахнула каскад».

«Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, её всю повернуло. Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, самое главное — она чувствовала, что катает», — поделилась Тарасова в эфире Первого канала.

Она отметила очевидный прогресс россиянки, которая смотрится интереснее с каждым разом в своей программе «Кармен».

«Она слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад, он у неё разминочный», — сказала Тарасова.

Исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон рассказал, что тренеры хотели снять Загитову с соревнований, так как она споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу, но спортсменка настояла на выступлении, сообщает Sports.ru . Ей наложили лед на поврежденную стопу.

После выступления спортсменка призналась, что своим прокатом не очень довольна.