Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева грозится порвать соперников после провала в Ванкувере 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату в своей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при, россиянка намерена порвать соперниц.
Елизавета значительно усложнила свою произвольную программу. Фигуристка исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в три оборота.
"Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере", — цитирует Туктамышеву "Спорт-Экспресс".
После фееричного номера с раздеванием под музыку Бритни Спирс многие болельщики возлагали на Елизавету Туктамышеву большие надежды. Российской фигуристке прочили как минимум второе место в финале Гран-при, ее считали вполне способной составить конкуренцию Алине Загитовой.
Однако 21-летняя фигуристка призналась, что у нее не получилось мобилизоваться на льду.
"Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек", — заявила Елизавета.
По словам Туктамышевой, на результат "повлияло много факторов". Уточнять подробности девушка не стала. Вместе с тем фигуристка отметила, что главные соревнования сезона — чемпионат России — у нее еще впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".
А пока Елизавете предстоит откатать произвольную программу в финале Гран-при в канадском Ванкувере. Ее Туктамышева представит болельщикам и судьям в ночь на 9 декабря.
Дни.ру: последние новости
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при Туктамышева грозится порвать соперников после провала в Ванкувере "Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый поворот в разводе Глушаковых
Российский футбол дал «Анжи» денег
Мамаев рассказал о планах на будущее4
Сафин рассказал о жизни в одиночестве
России предлагают подлостью купить участие в ОИ-2020138
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение