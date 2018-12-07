Туктамышева грозится порвать соперников после провала в Ванкувере

Елизавета Туктамышева готовится к самому сложному прокату в своей карьере. Несмотря на неудачу в короткой программе на финале Гран-при, россиянка намерена порвать соперниц.

Елизавета значительно усложнила свою произвольную программу. Фигуристка исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в три оборота.

"Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере", — цитирует Туктамышеву "Спорт-Экспресс".

После фееричного номера с раздеванием под музыку Бритни Спирс многие болельщики возлагали на Елизавету Туктамышеву большие надежды. Российской фигуристке прочили как минимум второе место в финале Гран-при, ее считали вполне способной составить конкуренцию Алине Загитовой.

Однако 21-летняя фигуристка призналась, что у нее не получилось мобилизоваться на льду.

"Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек", — заявила Елизавета.

По словам Туктамышевой, на результат "повлияло много факторов". Уточнять подробности девушка не стала. Вместе с тем фигуристка отметила, что главные соревнования сезона — чемпионат России — у нее еще впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".

А пока Елизавете предстоит откатать произвольную программу в финале Гран-при в канадском Ванкувере. Ее Туктамышева представит болельщикам и судьям в ночь на 9 декабря.