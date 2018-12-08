Боброва ответила на вопрос о возвращении в спорт

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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва , выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым , не видит проблем, связанных с возвращением в большой спорт, сообщает "Советский спорт" Сейчас 28-летняя спортсменка трудится комментатором на телевидении. "Для меня это очень необычно. Одно дело самой кататься, другое — во время тренировок и подготовки к соревнованиям смотреть по телевизору выступления своих будущих соперников, а также друзей по команде. Просто интересно. Трудно ли будет после этого возвращаться в большой спорт? Мы с Дмитрием уже пропускали сезон. После этого вполне успешно вернулись. Думаю, и сейчас не возникнет проблем, поскольку пока пауза длиной всего в год. Но окончательного решения мы не приняли. Сроки возвращения сейчас пока не назову", — сказала Боброва в интервью "Известиям". Екатерина Боброва — чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также она двукратная чемпионка России в одиночном и парном катании. Ранее Воронов прокомментировал последнее место в финале Гран-при.