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Боброва ответила на вопрос о возвращении в спорт 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, не видит проблем, связанных с возвращением в большой спорт, сообщает "Советский спорт".
Сейчас 28-летняя спортсменка трудится комментатором на телевидении.
"Для меня это очень необычно. Одно дело самой кататься, другое — во время тренировок и подготовки к соревнованиям смотреть по телевизору выступления своих будущих соперников, а также друзей по команде. Просто интересно. Трудно ли будет после этого возвращаться в большой спорт? Мы с Дмитрием уже пропускали сезон. После этого вполне успешно вернулись. Думаю, и сейчас не возникнет проблем, поскольку пока пауза длиной всего в год. Но окончательного решения мы не приняли. Сроки возвращения сейчас пока не назову", — сказала Боброва в интервью "Известиям".
Екатерина Боброва — чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также она двукратная чемпионка России в одиночном и парном катании.
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