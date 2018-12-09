Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова поделилась мнением о проигрыше Загитовой в финале Гран-при 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере, передает "Советский спорт".
Специалист удивилась ошибке спортсменки во время проката.
"Очень жаль, что Алина промахнула каскад. Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, ее всю повернуло. Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, и самое главное — она чувствовала, что катает. Она становится все интереснее в этой программе "Кармен", слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад — он у нее разминочный", — отметила наставница в эфире Первого канала.
Также она подчеркнула, что, несмотря на проигрыш, россиянка выступала достойно.
"У Алины — сильный соперник, который владеет мощной технической базой. Катается легко, хорошо. Опередила Загитову намного. Не может быть человек все время первым. Поздравляю Алину со вторым местом, Лизу Туктамышеву — с третьим, а Соню Самодурову — с пятым", — заключила Тарасова.
Победила японская спортсменка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла. Второй стала Загитова, в активе которой 226,53 балла. Третью строчку заняла Туктамышева (215,32). Самодуровой принадлежит пятое место (204,33).
Ранее тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не попала в финал Гран-при.
Газета.Ru: последние новости
Косторная удивлена оценками судей Российские фигуристки заняли первые три места в юниорском финале Гран-при Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Через год мне соревноваться с Кихирой и Загитовой»
Загитова объяснила поражение в финале Гран-при
Финал Гран-при: Загитова упустила победу8
Российские керлингистки победили команду США2
Глушакова захотели проверить у психиатра3
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение