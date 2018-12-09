Тарасова поделилась мнением о проигрыше Загитовой в финале Гран-при

Специалист удивилась ошибке спортсменки во время проката.

"Очень жаль, что Алина промахнула каскад. Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, ее всю повернуло. Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, и самое главное — она чувствовала, что катает. Она становится все интереснее в этой программе "Кармен", слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад — он у нее разминочный", — отметила наставница в эфире Первого канала.

Также она подчеркнула, что, несмотря на проигрыш, россиянка выступала достойно.

"У Алины — сильный соперник, который владеет мощной технической базой. Катается легко, хорошо. Опередила Загитову намного. Не может быть человек все время первым. Поздравляю Алину со вторым местом, Лизу Туктамышеву — с третьим, а Соню Самодурову — с пятым", — заключила Тарасова.

Победила японская спортсменка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла. Второй стала Загитова, в активе которой 226,53 балла. Третью строчку заняла Туктамышева (215,32). Самодуровой принадлежит пятое место (204,33).