Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Российская спортивная пара Анастасия Мишина /Александр Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Мишина и Галлямов занимали третье место после короткой программы, но лучший результат, показанный в произвольном прокате в субботу, вывел дуэт на первое место по общей сумме баллов — 190,63.

Второе место в Финале юниорского Гран-при заняли россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие 189,53 балла.

Третье место занял еще один дуэт из России в составе Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (186,59). На 4-й и 5-й строчках расположились Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия, 172,51) и Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия, 158,33).