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Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере 

РИА Новости + ещё 14 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Мишина и Галлямов занимали третье место после короткой программы, но лучший результат, показанный в произвольном прокате в субботу, вывел дуэт на первое место по общей сумме баллов — 190,63.
Второе место в Финале юниорского Гран-при заняли россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, набравшие 189,53 балла.
Третье место занял еще один дуэт из России в составе Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (186,59). На 4-й и 5-й строчках расположились Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия, 172,51) и Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия, 158,33).
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