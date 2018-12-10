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Туктамышева утешила Загитову после неудачи в финале Гран-при 

ТВ Центр + ещё 135 46 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. Для россиянок он сложился не самым лучшим образом. Главная надежда нашей команды — олимпийская чемпионка Алина Загитова перед произвольной программой получила травму и уступила победу 16-летней японке Рике Кихире.
Занявшая третье место на турнире Елизавета Туктамышева утешила подругу по сборной. «Я прошла через взлеты и падения и в конечном итоге поняла для себя, причины почему катаюсь, почему и что я люблю. Отпустила волнение во время выступлений. Просто в таком возрасте главное — не соревноваться с кем-то, а выходить и делать свое дело, которое тебе нравится», — цитирует спортсменку «Дни.Ру».
Алина ответила, что пытается не смотреть назад. «В этом сезоне мне сложнее морально. И как сказала Лиза — в первом сезоне от тебя никто ничего не ждет. Сейчас — я нервничаю чуть-чуть больше, и нужно с этим справлять и ни о чем не думать», — объяснила фигуристка.
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