Ни одного золота: кошмар России в финале Гран-при

В канадском Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. Для России турнир сложился неудачно: ни один отечественный спортсмен не завоевал золотую медаль. Фигуристка-одиночница Алина Загитова , ехавшая в Канаду в ранге фаворита, стала второй. По мнению серебряного призера Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, Россия «проиграла этот бой».

В Канаде завершился заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Среди российских спортсменов никто не смог завоевать золотую медаль. Лидеры отечественного катания Алина Загитова и Елизавета Туктамышева , выступающие в категории женщин-одиночниц, финишировали на втором и третьем местах соответственно. Помешала триумфу ученице Этери Тутберидзе ее главная соперница — 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира.

Если Туктамышева ехала в Канаду просто наслаждаться катанием и своим успехом в текущем сезоне, то на Загитову действительно выпал огромный груз ответственности. Однако короткую программу олимпийской чемпионке откатать чисто не удалось, а затем были допущены грубые ошибки в произвольном номере. Кихира ошиблась единожды, завалив каскад тройной аксель + тройной тулуп. Судья сняли достаточно много баллов у японки, но все остальное было исполнено идеально.

Это косвенно подтвердила и Загитова после финала, заявив, что не сможет сейчас исполнять четвертные прыжки. Также Алина призналась, что ей было тяжело по ходу сезона из-за возросших ожиданий и давления прессы. Этот финал остался за Кихирой, но уже в ближайшем будущем ее конкуренция с Загитовой может стать главным противостояние женского фигурного катания.

21-летняя Туктамышева стала третьей — хороший для нее результат. Елизавета и перед финалом неоднократно повторяла, что не рассчитывает в Ванкувере на победу.

Этот сезон, безусловно, стал лучшим для Императрицы в ее карьере.

Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.

«Я прошла через многое, через взлеты и падения, приобрела опыт, отпустив волнение и поняв, для чего я катаюсь. В моем возрасте важно не соревноваться, а получать удовольствие от работы, любить свое дело», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Много вопросов оставило выступление танцевальных пар. Россияне Александра Степанова Иван Букин ехали в Канаду главными претендентами на победу, однако столкнулись с судейским «хулиганством» в короткой программе, а наверстать в произвольном номере уже не смогли. Зато порадовали другие российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов . Пара набрала 201.37 балла по сумме двух программ и стала второй.

Примечательно и то, что молодые люди впервые в карьере преодолели планку в 200 баллов.

Так что серебро Гран-при Синицина и Кацалапов могут записать себе в актив. Еще одна отечественная танцевальная пара Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро заработали 184.37 в сумме, заняв итоговое пятое место. С большой радостью судьи отдали золото американцам Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (205.35), которые так и не получили самый высокий уровень сложности. Судейство танцевальных пар в финале Гран-при, вероятнее всего, будет предметом обсуждения еще долго.

Настоящую сенсацию преподнесли спортивные пары. После провальной короткой программы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре были только четвертым, однако в произвольном номере неожиданным для всех образом показали настолько качественный прокат, что взлетели аж на первую строчку.

Лидирующие после короткой программы китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян в итоге финишировали вторыми.

Выступление российских спортсменов в финале Гран-при оставило неоднозначное впечатление. И дело даже не в результате — больше пугает то количество ошибок, которое совершали россияне во всех категориях. Безусловно, бальзамом на душу стали итоги юниорского финала Гран-при. Среди женщин-одиночниц и танцевальных пар, например, весь пьедестал заняли именно российские спортсмены.

Серебряный олимпийский призер и хореограф Илья Авербух , подводя итоги Гран-при, констатировал, что Россия объективно «проиграла этот бой».

«Есть два боя в сезоне — финал Гран-при и чемпионат мира.

Первый бой мы действительно объективно проиграли, не выиграв ни одного золота.

Но и в женском катании, и в парном мы абсолютно уверенно продолжаем претендовать на золото чемпионата мира. Здесь никаких изменений нет», — цитирует Авербуха «360».