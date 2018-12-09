Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победить Загитовой помешал кабель 

Рамблер 3 часа назад
Исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон рассказал, что тренеры хотели снять Загитову с соревнований, так как она споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу, но спортсменка настояла на выступлении, сообщает Sports.ru. Ей наложили лед на поврежденную стопу.
В финале Гран-при россиянка завоевала серебро, уступив японской спортсменке Рике Кихире. Комментируя свое выступление, спортсменка сказала, что наиболее досадно для нее была помарка в каскаде в произвольной программе.
Загитова объяснила поражение в финале Гран-при
На вопрос, почему случилась эта ошибка Загитова ответила: «Не знаю. Не могу ответить. Я хотела прицепить к лутцу второй тройной прыжок, думала об этом, но как-то совсем неловко приземлилась с первого».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью
Боец MMA поприветствовал соперника нокаутом1
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО80
«Динамо» разделался с «Уралом»
Российская чемпионка погибла из-за телефона в ванной251
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта Лыжный спорт
02:27
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО
Футбол
02:18
Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC
MMA
06:22
Тарасова оценила выступление Загитовой
Фигурное катание
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение