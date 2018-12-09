Победить Загитовой помешал кабель

Исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон рассказал, что тренеры хотели снять Загитову с соревнований, так как она споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу, но спортсменка настояла на выступлении, сообщает Sports.ru . Ей наложили лед на поврежденную стопу.

В финале Гран-при россиянка завоевала серебро, уступив японской спортсменке Рике Кихире. Комментируя свое выступление, спортсменка сказала, что наиболее досадно для нее была помарка в каскаде в произвольной программе.

На вопрос, почему случилась эта ошибка Загитова ответила: «Не знаю. Не могу ответить. Я хотела прицепить к лутцу второй тройной прыжок, думала об этом, но как-то совсем неловко приземлилась с первого».