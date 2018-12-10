Слуцкая назвала лидера в мировом фигурном катании

Призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала победительницу финала Гран-при в Ванкувере Рику Кихиру лидером мирового фигурного катания.

«Пока мы зацикливались на борьбе двух своих спортсменок, Загитовой и Медведевой, в мире появился новый лидер — японка Рика Кихира. По сравнению с прошлым годом Кихира сделала очень большой шаг вперёд», — цитирует Слуцкую сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Бывшая фигуристка добавила, что в этом сезоне японка явно не намерена освобождать подиум.

9 декабря Загитова не смогла повторить достижение годовалой давности и выиграть золото в финале Гран-при. В Ванкувере она уступила 16-летней Кихире, которая обошла олимпийскую чемпионку по технике.

News.ru также писал, что Алина Загитова рассказала об отношении к болельщикам, которые раскритиковали её после неудачи в финале Гран-при в Ванкувере.