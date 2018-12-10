Медведева обогнала Бузову по стоимости рекламы в Instagram

По мнению Матуа, Instagram Бузовой — это «абсолютная коммерция» и «клад брендов», а Медведева себе такого позволить не может, поэтому приходится удерживать высокие расценки. Агент подчеркнул, что японские бренды это понимают, а российские — нет.

Он отметил, что прибыль от рекламных контрактов распределяется «по очень простой схеме»: он получает комиссию, есть некие договоренности с федерацией фигурного катания, а Медведевой достается всё остальное. Матуа отметил, что все деньги уходят на Канаду. Тренер фигуристки Брайан Орсер отказался от доходов с рекламных контрактов, так как понимает, что проживание в Канаде обходится дорого.

Матуа рассказал, что Медведева продолжает вести свои соцсети, но не так часто «вступает в коммуникацию с внешним миром». Периодически она обновляет свои страницы, например, выкладывает что-то в сторис.

Он отметил, что в рамках сотрудничества с Медведевой обрабатывает звонки и отслеживает все письма на электронной почте. Фигуристке приходит множество писем от парней с предложениями познакомиться.

«Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а 32-летний бородатый грузин», — сказал Матуа.

Ранее на этапе Гран-при во Франции Медведева заняла четвертое место, не сумев пройти в финал. Фигуристка рассказывала, что изменилась физически и была готова к неудачам, но не ожидала давления и потоков ненависти в интернете. По словам фигуристки, она «отреклась от соцсетей», так как многие добиваются того, чтобы ей стало невозможно жить.