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Медведева обогнала Бузову по стоимости рекламы в Instagram 

Рамблер + ещё 8 17 часов назад
Фото: Reuters
Бывший пиар-директор «Матч ТВ» Леван Матуа рассказал «БИЗНЕС Online» о своем сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой и заявил, что рекламный пост в соцсетях спортсменки стоит «очень дорого»: дороже, чем у Ольги Бузовой и других знаменитостей.
По мнению Матуа, Instagram Бузовой — это «абсолютная коммерция» и «клад брендов», а Медведева себе такого позволить не может, поэтому приходится удерживать высокие расценки. Агент подчеркнул, что японские бренды это понимают, а российские — нет.
Он отметил, что прибыль от рекламных контрактов распределяется «по очень простой схеме»: он получает комиссию, есть некие договоренности с федерацией фигурного катания, а Медведевой достается всё остальное. Матуа отметил, что все деньги уходят на Канаду. Тренер фигуристки Брайан Орсер отказался от доходов с рекламных контрактов, так как понимает, что проживание в Канаде обходится дорого.
Матуа рассказал, что Медведева продолжает вести свои соцсети, но не так часто «вступает в коммуникацию с внешним миром». Периодически она обновляет свои страницы, например, выкладывает что-то в сторис.
Он отметил, что в рамках сотрудничества с Медведевой обрабатывает звонки и отслеживает все письма на электронной почте. Фигуристке приходит множество писем от парней с предложениями познакомиться.
«Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а 32-летний бородатый грузин», — сказал Матуа.
Ранее на этапе Гран-при во Франции Медведева заняла четвертое место, не сумев пройти в финал. Фигуристка рассказывала, что изменилась физически и была готова к неудачам, но не ожидала давления и потоков ненависти в интернете. По словам фигуристки, она «отреклась от соцсетей», так как многие добиваются того, чтобы ей стало невозможно жить.
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