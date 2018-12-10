Загитова откровенно рассказала об отношениях с Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после поражения в финале Гран-при объяснила, почему не общается с Евгенией Медведевой , и подчеркнула, что они выяснили отношения еще на Олимпиаде. Также спортсменка призналась, что ее злят «диванные критики», которые после каждого неудачного выступления начинают писать, что она уже «сливается».

В финале Гран-при по фигурному катанию олимпийская чемпионка Алина Загитова определенно должна была испытать дежавю.

Признанная прима встретилась с соперницей, которая только в этом сезоне вышла из юниоров и обладает технически более сложной программой. Одолеть ее можно, только если она ошибется. Да, в начале сезона она отставала по компонентам, но за несколько турниров уже успела заработать авторитет у судей, и теперь на преимущество по второй оценке рассчитывать нельзя.

Ошибки не происходит, прима проигрывает, недавняя юниорка забирает золото.

Кажется, речь идет о соперничестве Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане? Нет, это о Загитовой и японке Рике Кихире, которая при помощи тройного акселя обошла российскую фигуристку в финале Гран-при, и пока непонятно, за счет чего ученица Этери Тутберидзе сможет обыграть ее в этом сезоне (если, конечно, соперница сама не будет ошибаться).

Возможно, Загитова и сама подумала о схожести ситуаций, поскольку именно после этого разочаровывающего турнира она впервые заговорила о своих отношениях с Медведевой.

«Я не общаюсь с Женей. Почему? Она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. В первую очередь мы были с ней соперницами, — приводит слова фигуристки «РИА Новости». — И общались мы не так, чтобы прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как Женя уехала, и она мне не пишет, и я ей не пишу».

Загитова предположила, что искренней дружбы при конкуренции в спорте быть не может. В качестве примера она привела гимнасток Маргариту Мамун Яну Кудрявцеву , которые являлись главными соперницами за золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Со стороны казалось, что они прям лучшие подружки. Но я думаю, что в первую очередь между ними была конкуренция. Знаю, что тренеры их разделяли. Раньше они жили в одной комнате, но перед Олимпиадой их расселили», — подчеркнула 16-летняя спортсменка.

На вопрос о том, почему она до этого постоянно отказывалась говорить о Медведевой, Загитова ответила просто:

«А что я должна говорить? Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу… Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали».

Напоследок олимпийская чемпионка призналась, что ее больше всего злят критические комментарии фанатов о близком конце карьеры.

«Стоит мне выступить не так, как от меня ждут, как многие сразу же начинают писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне. Повторюсь: они никогда не были на моем месте и никогда не будут. И когда я это осознаю, то этим самым успокаиваю себя», — заявила Загитова, добавив, что пытается относиться к критике с иронией, но все равно иногда расстраивается из-за случайных комментариев, увиденных в инстаграме.

Чуть ранее о своих отношениях с чемпионкой Пхенчхана рассказала Медведева. Любопытно, что это тоже произошло после неудачного выступления: на этапе Гран-при во Франции россиянка оказалась четвертой и не смогла пробиться в финал, после чего решила поделиться своими мыслями откровенно.

«У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды. Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Просто я представляю, что сейчас она работает еще в два раза больше. И это очень впечатляет, потому что очень сложно представить, чтобы человек еще больше работал, чем Алина в олимпийский год», — признала Евгения.

Серебряный призер Пхенчхана также заверила, что никогда не просила задержать Загитову в юниорах на год, как рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала («Я сама была такой же юниоркой, и в пятнадцать лет выиграла все»).

И, наконец, Медведева рассказала, что ее также беспокоит тема оскорблений и обильной критики в соцсетях:

«Я просто представляю: 40-летний мужчина сидит, берет телефон, разблокирует его, находит мою страницу в инстаграме и печатает что-то в комментариях. У меня не укладывается в голове, почему ты живешь чужой жизнью? С другой стороны, это поднимает мне настроение. Если человек считает, что он может потратить две лишние минуты на оскорбление меня, значит, я все делаю правильно. Я заслуживаю его внимания».

Медведева и Загитова в данный момент переживают довольно схожие ситуации в карьере, только у Алины в силу очевидных причин нет такой катастрофы с результатами. Теперь у них определенно есть куда больше тем для разговора, чем были до Олимпиады-2018. И даже немного жаль, что спорт не оставляет возможности для дружбы.