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Слуцкая отреагировала на пожелания смерти от фанатов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира и олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила на травлю фанатов, передает "Советский спорт".
"Ну что, дорвались псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее в финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба была всегда, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты, проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. "Умники", сидящие задницами на диване", — написала Слуцкая в инстаграме.
В интервью пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР) бывшая фигуристка выразила мнение, что Елизавета Туктамышева была достойна второго места в соревнованиях одиночниц больше. чем чемпионка Игр-2018 Алина Загитова. Также она отметила, что японка Рика Кихира заслужила победу в финале.
После этого на Слуцкую в соцсетях накинулись фанаты фигурного катания. В комментариях в инстаграме она подверглась оскорблениям, а некоторые пользователи пожелали смерти ей и ее детям.
Победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании стала японка Кихира. Второе место заняла Загитова, третье — Туктамышева.
Ранее сообщалось, что фанаты желают смерти экс-фигуристке Слуцкой и ее детям.
Газета.Ru: последние новости
Фанаты желают смерти экс-фигуристке Слуцкой и ее детям Туктамышева стремилась одержать победу над собой в финале Гран-при Агент Медведевой читает сообщения фанатов фигуристки
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