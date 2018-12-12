Стало известно о состоянии заболевшей Туктамышевой

Накануне стало известно, что Туктамышева заболела воспалением легких и была госпитализирована. Сама фигуристка в беседе с ТАСС отмечала, что «не знает, как это произошло».

Вчера Мишин уточнял, что его подопечная проведет в больнице две недели и, как следствие, пропустит чемпионат России по фигурному катанию 2019 года, который пройдет в Саранске 19-23 декабря.

Сегодня тренер рассказал, что Туктамышева уже выздоравливает. По его словам, сейчас температура тела фигуристки нормальная.

21-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании. В 2013-м россиянка стала третьей на чемпионате Европы, а в сезоне 2018-2019 годов она выиграла турниры Lombardia Trophy, Finlandia Trophy, этап Гран-при Skate Canada, а третье место заняла на этапе Гран-при NHK Trophy и в финале Гран-при в Ванкувере.