Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о состоянии заболевшей Туктамышевой 

Рамблер + ещё 52 12 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Заболевшая пневмонией фигуристка Елизавета Туктамышева выздоравливает, рассказал News.ru ее тренер Алексей Мишин.
Накануне стало известно, что Туктамышева заболела воспалением легких и была госпитализирована. Сама фигуристка в беседе с ТАСС отмечала, что «не знает, как это произошло».
Вчера Мишин уточнял, что его подопечная проведет в больнице две недели и, как следствие, пропустит чемпионат России по фигурному катанию 2019 года, который пройдет в Саранске 19-23 декабря.
Сегодня тренер рассказал, что Туктамышева уже выздоравливает. По его словам, сейчас температура тела фигуристки нормальная.
21-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании. В 2013-м россиянка стала третьей на чемпионате Европы, а в сезоне 2018-2019 годов она выиграла турниры Lombardia Trophy, Finlandia Trophy, этап Гран-при Skate Canada, а третье место заняла на этапе Гран-при NHK Trophy и в финале Гран-при в Ванкувере.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резцова: россиян во все времена боялись и будут бояться1
Испанцы распекли «Реал» за разгром от ЦСКА1
Ефимова показала фото в бикини1
Карпин дисквалифицирован на шесть матчей1
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения1
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
01:14
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Футбол
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
01:01
Фигуристка Туктамышева госпитализирована
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение