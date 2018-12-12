Туктамышева заболела перед чемпионатом России по фигурному катанию

На данный момент спортсменка готовится к чемпионату России.

"Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к ЧР идет полным ходом. Класс", — написала Туктамышева в инстагарме, поделившись фотографией термометра, который показывает температуру 38,5 °С.

Напомним, что чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.