Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела, сообщает "Советский спорт".
На данный момент спортсменка готовится к чемпионату России.
"Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к ЧР идет полным ходом. Класс", — написала Туктамышева в инстагарме, поделившись фотографией термометра, который показывает температуру 38,5 °С.
Напомним, что чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.
Ранее олимпийский призер, тренер танцевальной пары Виктория Синицына — Никита Кацалапов Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристов в финале Гран-при по фигурному катанию.