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Орсер вместе с Медведевой приедет в Саранск на чемпионат России 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер сообщил РИА Новости, что приедет вместе с фигуристкой на чемпионат России в Саранск.
Ранее Орсер планировал отправиться вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на проходящий в те же сроки чемпионат Японии. В четверг стало известно, что Ханю из-за травмы не выступит на этом турнире.
Чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована команда для выступления на чемпионате Европы, пройдет 20-23 декабря.
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