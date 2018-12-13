Орсер вместе с Медведевой приедет в Саранск на чемпионат России

Тренер двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер сообщил РИА Новости , что приедет вместе с фигуристкой на чемпионат России в Саранск.

Ранее Орсер планировал отправиться вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на проходящий в те же сроки чемпионат Японии. В четверг стало известно, что Ханю из-за травмы не выступит на этом турнире.

Чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована команда для выступления на чемпионате Европы, пройдет 20-23 декабря.