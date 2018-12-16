Фигуристам сборной России отказали в любви

Ивана Букина. Американский тренер Игорь Шпильбанд рассказал о своём отношении к постановкам российской танцевальной пары Александры Степановой

«У них отличная пара, которая исполняет отличные программы, но они не о любви», — цитирует Шпильбанда Р-Спорт.

Он добавил, что обе программы у россиян построены не на любви, потому что тренеры видят сильные стороны фигуристов и используют их.

Как писал News.ru, фанаты фигуристки Загитовой пожелали Слуцкой смерти.