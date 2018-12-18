Алина Загитова признана спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии

Российская фигуристка Алина Загитова признана лучшей спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии. Об этом сообщает The Birmingham News.

В голосовании 16-летняя Загитова опередила американскую гимнастку Симону Байлз и кенийскую бегунью Мэри Кейтани. В ноябре россиянка выиграла два этапа Гран-при по фигурному катанию, которые прошли в России и Финляндии, во время российского этапа соревнований Загитова набрала 80,78 очков за исполнение короткой программы, установив мировой рекорд. Это достижение в декабре превзошла японская спортсменка Рика Кихира, набрав 82,51 балла в финале Гран-при в Ванкувере.

Спортсменом ноября стал японский фигурист Юдзуру Ханю, также победивший на этапах Гран-при в России и Финляндии. Загитова и Ханю также стали претендентами на звание спортсмена года по версии Американской спортивной академии.

В 2018 году Загитова на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевала золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях, выиграла золотую медаль на чемпионате Европы и стала победительницей финала Гран-при. В текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, а также завоевала серебряную медаль в финале турнира.