Двукратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева выступит на чемпионате страны с новой короткой программой, сообщает "Советский спорт".
По информации YouTube-канала The Skating Lesson, поставил новую программу представитель Узбекистана Миша Ге. Россиянка будети выступать под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
В нынешнем сезоне Медведева исполняла короткую программу под композицию Orange Colored Sky Натали Коул. Хореографами выступили Дэвид Уилсон и Сандра Безик.
Первенство России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.