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Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева выступит на чемпионате страны с новой короткой программой, сообщает "Советский спорт".
По информации YouTube-канала The Skating Lesson, поставил новую программу представитель Узбекистана Миша Ге. Россиянка будети выступать под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
В нынешнем сезоне Медведева исполняла короткую программу под композицию Orange Colored Sky Натали Коул. Хореографами выступили Дэвид Уилсон и Сандра Безик.
Первенство России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.
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