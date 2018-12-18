Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой

Двукратный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева выступит на чемпионате страны с новой короткой программой, сообщает "Советский спорт"

По информации YouTube-канала The Skating Lesson, поставил новую программу представитель Узбекистана Миша Ге . Россиянка будети выступать под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

В нынешнем сезоне Медведева исполняла короткую программу под композицию Orange Colored Sky Натали Коул . Хореографами выступили Дэвид Уилсон и Сандра Безик.

Первенство России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.