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Синицына и Кацалапов стали чемпионами России 

News.ru + ещё 77 2 часа назад
Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли чемпионат России среди танцевальных пар. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 212,32 балла.
Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали за обе программы 208,49 баллов. Замкнули тройку призёров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21). Четвёртыми стали Бетина Попова и Сергей Мозгов (176,95). В пятёрку вошли также Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (175,10).
22 декабря спортивные пары и женщины представят свои произвольные программы. Чемпионат России завершится 23 декабря.
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