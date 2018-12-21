Синицына и Кацалапов стали чемпионами России 

Фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли чемпионат России среди танцевальных пар. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 212,32 балла.
Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали за обе программы 208,49 баллов. Замкнули тройку призёров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21). Четвёртыми стали Бетина Попова и Сергей Мозгов (176,95). В пятёрку вошли также Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (175,10).
22 декабря спортивные пары и женщины представят свои произвольные программы. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Максим Ковтун стал победителем чемпионата России-2018, писал News.ru.