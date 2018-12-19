Фигурист Воронов не примет участия в чемпионате России из-за травмы

Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Сергей Воронов снялся с чемпионата России в Саранске из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков

31-летний спортсмен не принимал участие в официальных тренировках перед стартами в среду.

"По последним сведениям, Воронов получил травму и участвовать не будет", — сказал Горшков.

В нынешнем сезоне Воронов завоевал серебро и бронзу этапов Гран-при и пробился в финал серии в Ванкувере, где стал шестым.

Соревновательная часть чемпионата России пройдет с 20 по 22 декабря. По его итогам будет определен состав национальной сборной на чемпионат Европы. В заявку сборной напрямую попадут фигуристы, занявшие первое и второе места, третий участник будет определен тренерским советом ФФККР.