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Фигурист Воронов не примет участия в чемпионате России из-за травмы 

ТАСС + ещё 17 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Сергей Воронов снялся с чемпионата России в Саранске из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
31-летний спортсмен не принимал участие в официальных тренировках перед стартами в среду.
"По последним сведениям, Воронов получил травму и участвовать не будет", — сказал Горшков.
В нынешнем сезоне Воронов завоевал серебро и бронзу этапов Гран-при и пробился в финал серии в Ванкувере, где стал шестым.
Соревновательная часть чемпионата России пройдет с 20 по 22 декабря. По его итогам будет определен состав национальной сборной на чемпионат Европы. В заявку сборной напрямую попадут фигуристы, занявшие первое и второе места, третий участник будет определен тренерским советом ФФККР.
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Фигурное катание , Сергей Воронов , Александр Горшков
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