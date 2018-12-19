Загитова не пришла

Загитова не вышла на тренировку перед стартом чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова пропустила официальную тренировку перед стартующим в Саранске чемпионатом России по фигурному катанию, сообщает "Советский спорт" Из группы тренера Этери Тутберидзе на официальной разминке появились Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. По регламенту, на чемпионате Европы выступят два лучших спортсмена на чемпионате России и еще один человек, выбранный Федерацией фигурного катания на коньках России. Если Загитова пропустит национальное первенство, то за путевку на чемпионат Европы ей придется поспорит с Елизаветой Туктамышевой , пропускающей соревнования в Саранске из-за болезни. Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря. Ранее сообщалось, что фигурист Воронов пропустит чемпионат России.