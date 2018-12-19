Загитова не пришла

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Загитова не вышла на тренировку перед стартом чемпионата России 

Газета.Ru 3 часа назад
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова пропустила официальную тренировку перед стартующим в Саранске чемпионатом России по фигурному катанию, сообщает "Советский спорт".
Из группы тренера Этери Тутберидзе на официальной разминке появились Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
По регламенту, на чемпионате Европы выступят два лучших спортсмена на чемпионате России и еще один человек, выбранный Федерацией фигурного катания на коньках России. Если Загитова пропустит национальное первенство, то за путевку на чемпионат Европы ей придется поспорит с Елизаветой Туктамышевой, пропускающей соревнования в Саранске из-за болезни.
Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря.
Ранее сообщалось, что фигурист Воронов пропустит чемпионат России.
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