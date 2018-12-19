Авербух оценил современных российских фигуристов 

Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух в беседе с Пятым каналом оценил современных российских фигуристов.
«У нас сильная команда, очень перспективная. Не могу сказать, что она очень ровная, но во всех четырёх видах мы можем претендовать на высокие места», — заявил он.
По его словам, выделяется команда в женском одиночном катании, где соревнуется целая плеяда талантливых девушек.
«И в парных у нас есть минимум две пары очень сильные, которые могут выигрывать. Это Тарасова — Морозов и Забияко — Энберт», — добавил он.
Ранее призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предстоящее выступление Михаила Коляды на чемпионате России по фигурному катанию.