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Авербух оценил современных российских фигуристов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух в беседе с Пятым каналом оценил современных российских фигуристов.
«У нас сильная команда, очень перспективная. Не могу сказать, что она очень ровная, но во всех четырёх видах мы можем претендовать на высокие места», — заявил он.
По его словам, выделяется команда в женском одиночном катании, где соревнуется целая плеяда талантливых девушек.
«И в парных у нас есть минимум две пары очень сильные, которые могут выигрывать. Это Тарасова — Морозов и Забияко — Энберт», — добавил он.
Ранее призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предстоящее выступление Михаила Коляды на чемпионате России по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Илья Авербух , Михаил Коляда , Газета.Ru
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