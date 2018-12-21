Фигуристка Евгения Медведева показала новую короткую программу на официальной тренировке перед чемпионатом России в Саранске.
Соревнования в короткой программе состоятся 21 декабря.
Программа серебряной призёрки Олимпиады 2018 года поставлена под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Хореографом стал экс-фигурист Миша Ге.
Вместо тройного лутца спортсменка теперь будет исполнять тройной риттбергер.
Ранее сообщалось, что Энберт и Забияко намерены сделать соперничество с Тарасовой и Морозовым интереснее противостояния Загитовой и Медведевой.