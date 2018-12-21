Медведева продемонстрировала новую короткую программу на тренировке в Саранске

Фигуристка Евгения Медведева показала новую короткую программу на официальной тренировке перед чемпионатом России в Саранске.

Соревнования в короткой программе состоятся 21 декабря.

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Вместо тройного лутца спортсменка теперь будет исполнять тройной риттбергер.

Ранее сообщалось, что Энберт и Забияко намерены сделать соперничество с Тарасовой и Морозовым интереснее противостояния Загитовой и Медведевой.