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Медведева продемонстрировала новую короткую программу на тренировке в Саранске 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фигуристка Евгения Медведева показала новую короткую программу на официальной тренировке перед чемпионатом России в Саранске.
Соревнования в короткой программе состоятся 21 декабря.
Программа серебряной призёрки Олимпиады 2018 года поставлена под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Хореографом стал экс-фигурист Миша Ге.
Вместо тройного лутца спортсменка теперь будет исполнять тройной риттбергер.
Ранее сообщалось, что Энберт и Забияко намерены сделать соперничество с Тарасовой и Морозовым интереснее противостояния Загитовой и Медведевой.
RT на русском: последние новости
Тарасова рассказала о неважном самочувствии Морозова после короткой программы Канадский производитель товаров изготовил для Загитовой золотые лезвия для коньков Ковтун заявил, что главной целью является попадание на чемпионат Европы
Фигурное катание , Евгения Медведева , Миша Ге
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