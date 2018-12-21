Андрей Симоненко делится впечатлениями о первой тренировке на основной арене ледового дворца Саранска, которую провели рано утром в пятницу участницы чемпионата России в женском одиночном катании.
Тренировка фигуристок началась в Саранске в семь утра. Тем не менее, несколько десятков пар заинтересованных глаз за ней наблюдало. Привычных японцев не было, они до Саранска не добрались. Присутствовали, понятное дело, тренеры, работники ледового дворца и журналисты, большинство из которых, правда, как мне показалось, не очень понимали, что они тут в такую рань делают. Но магия двух фамилий — Загитова и Медведева — способна разбудить даже сову.
Да, ажиотаж вокруг женского одиночного катания достиг такого масштаба, что федеральный канал (!) ведет прямые трансляции официальных тренировок. Такого не было никогда в истории чемпионатов России. Более того, впервые на чемпионате России журналистов и гостей не пустили на запасной каток, где из-за особенностей расписания каждый год проходят предстартовые тренировки девушек. Поползновения к этому, правда, происходили и раньше, но вопрос удавалось решить. Сейчас руководство Федерации фигурного катания на коньках России было непреклонно. "Смотрите все по Первому каналу, — отрезала пресс-атташе организации. — На катке нет места".
Место там на самом деле, конечно, было. По кругу вокруг борта аккредитованные бы спокойно разместились. Тем более что были и "избранные", кого пустили, например фотографа азиатской внешности. Выводы, почему так произошло, оставлю при себе — времена нынче непростые. Сначала не пустят на тренировочный каток, а затем и на основной…
Тем более что на главный лед пока доступ никто не перекрывал, и на него-то девушки впервые за эту неделю утром в пятницу и вышли. Тренировались фигуристки по группам, которые были определены стартовой жеребьевкой. В первой же из них каталась фигуристка, которая сделала четверной прыжок. Это была Александра Трусова, действующая чемпионка мира среди юниоров, делающая ставку именно на этот сверхсложный элемент. Были, увы, и те, которые по нынешним временам не всегда справляются и с тройными. Еще без малого три года назад Полина Цурская и Мария Сотскова завоевывали медали юношеской Олимпиады, а сейчас испытывают очевидные проблемы с прыжками, что проявилось и в пятницу утром.
И для Алины Загитовой прошли времена, когда она легко и непринужденно разминалась на первых минутах тренировки тройными риттбергерами. Олимпийская чемпионка, как обычно в последнее время, вышла на лед с затейпированными коленями (проблемы роста) и вначале несколько прыжков смазала, в том числе и первый в прокате под музыку, который открывал выступления в группе. Но затем раскаталась, распрыгалась и в целом провела удачную тренировку. Штамп уместен такой: фаворит подтвердил класс.
Много говорят о противостоянии более взрослых фигуристок с менее взрослыми. Некоторые специалисты открыто выражают сомнения в уместности заявки на чемпионат России юниорок, которые не претендуют на участие в главных стартах. Официальная тренировка, где все на одном льду, — тот самый момент, когда можно самому оценить эту уместность. Глядя на то, как натренированные и практически невесомые детские тела легко взмывают вверх, а рядом с ними изящные женские натужно мучаются с докрутами, невольно побудешь скептиком. Но здесь не происходит ничего, что бы противоречило регламенту. И, следовательно, надо или согласиться с правилами, или пересмотреть их — но это уже тема для другого материала.
Евгения Медведева вытянула последний стартовый номер и, следовательно, всю тренировку третьей группы участниц, пока остальные катались под музыку, отрабатывала элементы. Ни одной ошибки двукратная чемпионка мира не допустила, штамповала тройные и каскады из них с полной сосредоточенностью — пока не включили сопровождение ее новой короткой программы. Под "Тоску" каскад "флип-тулуп" закончился падением. А это показатель того, что все в таком же тумане — тренировка, как и всегда, может что-то значить, а может и нет. Вечер утра в данном случае будет мудренее — короткая программа женщин завершит программу пятницы.