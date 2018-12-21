Что бы это значило? Как Загитова и Медведева вышли на главный лед Саранска

Андрей Симоненко делится впечатлениями о первой тренировке на основной арене ледового дворца Саранска, которую провели рано утром в пятницу участницы чемпионата России в женском одиночном катании.

Тренировка фигуристок началась в Саранске в семь утра. Тем не менее, несколько десятков пар заинтересованных глаз за ней наблюдало. Привычных японцев не было, они до Саранска не добрались. Присутствовали, понятное дело, тренеры, работники ледового дворца и журналисты, большинство из которых, правда, как мне показалось, не очень понимали, что они тут в такую рань делают. Но магия двух фамилий — Загитова и Медведева — способна разбудить даже сову.

Да, ажиотаж вокруг женского одиночного катания достиг такого масштаба, что федеральный канал (!) ведет прямые трансляции официальных тренировок. Такого не было никогда в истории чемпионатов России. Более того, впервые на чемпионате России журналистов и гостей не пустили на запасной каток, где из-за особенностей расписания каждый год проходят предстартовые тренировки девушек. Поползновения к этому, правда, происходили и раньше, но вопрос удавалось решить. Сейчас руководство Федерации фигурного катания на коньках России было непреклонно. "Смотрите все по Первому каналу, — отрезала пресс-атташе организации. — На катке нет места".

Место там на самом деле, конечно, было. По кругу вокруг борта аккредитованные бы спокойно разместились. Тем более что были и "избранные", кого пустили, например фотографа азиатской внешности. Выводы, почему так произошло, оставлю при себе — времена нынче непростые. Сначала не пустят на тренировочный каток, а затем и на основной…

Тем более что на главный лед пока доступ никто не перекрывал, и на него-то девушки впервые за эту неделю утром в пятницу и вышли. Тренировались фигуристки по группам, которые были определены стартовой жеребьевкой. В первой же из них каталась фигуристка, которая сделала четверной прыжок. Это была Александра Трусова, действующая чемпионка мира среди юниоров, делающая ставку именно на этот сверхсложный элемент. Были, увы, и те, которые по нынешним временам не всегда справляются и с тройными. Еще без малого три года назад Полина Цурская Мария Сотскова завоевывали медали юношеской Олимпиады, а сейчас испытывают очевидные проблемы с прыжками, что проявилось и в пятницу утром.

И для Алины Загитовой прошли времена, когда она легко и непринужденно разминалась на первых минутах тренировки тройными риттбергерами. Олимпийская чемпионка, как обычно в последнее время, вышла на лед с затейпированными коленями (проблемы роста) и вначале несколько прыжков смазала, в том числе и первый в прокате под музыку, который открывал выступления в группе. Но затем раскаталась, распрыгалась и в целом провела удачную тренировку. Штамп уместен такой: фаворит подтвердил класс.

Много говорят о противостоянии более взрослых фигуристок с менее взрослыми. Некоторые специалисты открыто выражают сомнения в уместности заявки на чемпионат России юниорок, которые не претендуют на участие в главных стартах. Официальная тренировка, где все на одном льду, — тот самый момент, когда можно самому оценить эту уместность. Глядя на то, как натренированные и практически невесомые детские тела легко взмывают вверх, а рядом с ними изящные женские натужно мучаются с докрутами, невольно побудешь скептиком. Но здесь не происходит ничего, что бы противоречило регламенту. И, следовательно, надо или согласиться с правилами, или пересмотреть их — но это уже тема для другого материала.