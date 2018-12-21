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Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег. Алексей Ягудин признал, что "девочки ссорятся".
Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег. Алексей Ягудин признал, что "девочки ссорятся".
Спортсмен отметил, что нужно исходить из того, что происходит на льду.
"Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся? Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей", — цитирует Ягудина Life.ru.
Знаменитый спортсмен добавил, что не ищет на чемпионате России по фигурному катанию никаких конкретных интриг. "Мне скорее интересен уровень катания, хочется, чтобы во всех видах он рос", — отметил Ягудин. По его словам, на соревновании прекрасно выступили пары.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее выразил свое возмущение выходкой спортсменки Натальи Бестемьяновой. Она нелестно высказалась об Алине Загитовой и Евгении Медведевой. В личном микроблоге Ягудин опубликовал скриншот новостной статьи, в которой Бестемьянова комментирует отношения тренера Этери Тутберидзе со своими подопечными.
Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходит с 19 по 23 декабря в Саранске. Евгении Медведевой предстоит сразиться с 17 соперницами, среди которых — Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова. Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в соревнованиях из-за воспаления легких.
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Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд "Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Анастасия Губанова , Полина Цурская , Елизавета Туктамышева , Мария Сотскова , Алексей Ягудин
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