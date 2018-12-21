Ягудин влез в грязный скандал с Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег. Алексей Ягудин признал, что "девочки ссорятся".

Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег. Алексей Ягудин признал, что "девочки ссорятся".

Спортсмен отметил, что нужно исходить из того, что происходит на льду.

"Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся? Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей", — цитирует Ягудина Life.ru.

Знаменитый спортсмен добавил, что не ищет на чемпионате России по фигурному катанию никаких конкретных интриг. "Мне скорее интересен уровень катания, хочется, чтобы во всех видах он рос", — отметил Ягудин. По его словам, на соревновании прекрасно выступили пары.