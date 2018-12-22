Медведева — ненастоящая. России не стоит ее жалеть

Дуэли с Загитовой не было. С Тутберидзе тоже.

Включите «Первый» и посмотрите интервью Евгении Медведевой . Как же она уверена и хороша! Насладитесь ее лучезарностью и бодрым голосом. Оцените легкую иронию, что 14-е место — тоже хороший опыт. Порадуйтесь, что ошибки в провальном прокате ничтожны по сравнению с обретенным спокойствием, а непопадание на ЧЕ –благо, позволяющее провести переходный сезон без соревновательной нервотрепки. Слушайте все это и сочувствуйте — с каким же достоинством брошенная Женя принимает очередное поражение. Сначала на Олимпиаде, теперь здесь.

Но прежде чем жалеть, узнайте, что происходит, когда камеры перестают работать. Медведева гаснет вместе с софитами и отворачивается не только от стоящей в трех метрах пишущей прессы, но и от вопроса о коротком комментарии от «Матч ТВ».

— Все вопросы к агенту! — опустив голову, сухо говорит она и выходит за дверь. Десятки дежурящих у зоны спортсменов фанатов также остаются без секунды внимания.

Следующая остановка Медведевой — жеребьевка произвольной программы. Она приходит последней и садится на задней парте с максимальной диагональю от девочек Этери Тутберидзе. Когда за своим номером пойдет Алина Загитова , Женя не посмотрит в сторону стола. Медведева продолжит сидеть, гордо подняв голову и широко раскрыв глаза, изредка и натужно пересмеиваясь с Аленой Леоновой . Но непрекращающееся закусывание губ вновь покажет, что и эта принимающая неудачи Медведева — ненастоящая.

Сейчас всплывают и другие детали, которые мы исключили из сознания после Олимпиады. Все эти слова о дружбе с Загитовой, воротничок, с любовью поправленный перед церемонией награждения, благородная улыбка и объятия на совместных фото с разными медалями — все это, конечно, было лишь позой, скрывающей реальный и непримиримый образ.

— Вы с Женей хоть словом обмолвились? — спросили мы у Загитовой в Саранске. — Нет! — ответила она и попросила больше не задавать этот вопрос.

Кстати, когда за своим жребием выходила Медведева, Загитова не выдержала и украдкой проводила Женю взглядом. Алина хоть и до сих пор похожа на прекрасный, наивный цветочек, но все же чувствует: где-то за ее спиной есть соперница, которая только выглядит благородно и непробиваемо, но на самом деле ревет раненной хищницей. Нет, Женя точно не сдастся и пойдет на все для спортивного отмщения.

Первый протестный шаг — переезд от главного тренера мира Этери Тутбердзе к Брайану Орсеру— все еще выглядит рискованным. Ошибки Медведевой в короткой программе не кажутся случайными еще и потому, что тот же каскад тройных флипа с тулупом Женя завалила еще на утренней тренировке. И язык, с улыбкой показанный канадцу сразу после падения, указывал на систематическую, но исправляемую ошибку. Ведь после того как тренер покрутил рукой, Медведева трижды чисто исполнила этот элемент, но в следующий раз запорола его уже вместе со всей короткой программой.

Но это локальное и столь далекое от новой Олимпиады поражение делает Медведеву еще опаснее. Ведь и мы, и соперницы теперь не понимаем ее реальной силы. А сама Женя прекрасно знает, что золото Игр дают не за годы побед на чемпионатах Европы и мира, а за прогресс на стыке 2021 и 2022 годов.

Так что никакой дуэли Медведевой с Загитовой на чемпионате России и быть не могло. Противостояния с Тутберидзе, кстати, тоже. Великого тренера ждут годы своих проблем, когда кажущиеся малышками Косторная, Трусова и Щербаковой будут стрелять четверными и побьют друг друга в войне за Олимпиаду.

А замаскировавшая Медведева избежит этих бурь. Она пережила взросление. Она сильна. Она расчетлива. Она, как показал ЧР, невероятно любима на родине. Так что России не нужно ее жалеть. Оставьте свое сочувствие для тех, кто слаб по-настоящему.