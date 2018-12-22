«Нет оправданий»: Медведева чуть не расплакалась

Евгения Медведева заняла 14-е место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию и отказалась общаться почти со всеми СМИ, посоветовав «обращаться к ее агенту». После жеребьевки Евгения записала видео для своих фанатов и чуть не расплакалась, поблагодарив их за поддержку. Алина Загитова , которая выиграла короткую программу, заявила, что ей еще нужно прогрессировать и выразила желание поучаствовать во многих турнирах.

После разочаровывающего выступления в короткой программе на чемпионате России Евгения Медведева дала интервью только Первому каналу , с которым у нее контракт. Если бы не это обстоятельство, скорее всего, серебряный призер Пхенчхана вообще отказала бы СМИ в общении.

«Я заняла 14-е место — теперь в моей жизни случилось и такое. Однако на этом турнире я чувствую себя лучше в плане внутреннего состояния. Вот во Франции (на этапе Гран-при. — «Газета.Ru») был полный швах.

Мы еще обсудим с тренером этот прокат, но, несмотря на результат, я сделала шаг вперед. По-моему, никакой катастрофы не случилось.

Я ехала на чемпионат России с двумя мыслями: если я отбираюсь на чемпионат Европы и мира, то я этому рада, если же нет, то у меня есть время для того, чтобы перестроить себя изнутри», — заявила спортсменка.

После этих слов Медведева прошествовала мимо представителей другого телеканала со словами: «Обратитесь к моему агенту».

К пишущей прессе и болельщикам спортсменка не вышла совсем.

Хотя, возможно, девушка была настолько расстроена своим 14-м местом, что просто нашла повод отказаться от лишнего общения.

На жеребьевке произвольной программы она отсела как можно дальше от учениц Этери Тутберидзе и даже не повела бровью, когда за своим номером отправилась Алина Загитова, лидирующая после короткой программы. Евгения на нее даже не взглянула.

По ходу мероприятия спортсменка лишь перекинулась парой слов с двумя бывшими воспитанницами Тутберидзе Анастасией Таракановой и Полиной Цурской , которые покинули группу после нее.

Жребий выпал следующим образом: Медведева выступит в первой (слабейшей) разминке под шестым номером, а Загитова — 16-й в последней, сильнейшей.

Сложно представить, что сейчас испытывает Евгения, для которой сезон уже подошел к концу. Тем не менее и в таких обстоятельствах спортсменка нашла позитив, оценив действительно сумасшедшую поддержку фанатов.

«Мы с Брайаном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела, —призналась Медведева в прямом эфире своего инстаграма, когда процедура жеребьевки осталась позади. Девушка едва сдерживала слезы — голос ощутимо дрожал. — Я такой человек, который любит говорить много слов, выказывать поддержку и благодарность, но сейчас я хочу сказать только одно — «Спасибо».

Как бы ни закончился этот день, сегодня я приобрела веру в себя и веру в то, что все будет хорошо. С такой поддержкой, которую вы мне даете, ребята, плохо быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь.

Я бы не хотела говорить: «Переживайте за меня дальше, болейте». Нет! Просто… просто спасибо вам. Вы моя жизнь».

Наставник фигуристки Брайан Орсер, в отличие от подопечной, не стал избегать большинства представителей прессы и поделился своими переживаниями в микст-зоне.

«Естественно, в такой ситуации не может быть никаких оправданий. И я, и Евгения очень расстроены.

А ведь у меня было хорошее предчувствие перед чемпионатом России. Новая короткая программа и платье подходили Жене — это ее стиль.

Мы не будем сдаваться — она поборется в произвольной программе. Это все, что нам остается делать.

Я же буду рядом оказывать ей поддержку, я не отвернусь», — заверил специалист.

Поддержала Медведеву и известный тренер Татьяна Тарасова , которая комментировала ее выступление в эфире Первого канала.

«Жене сейчас очень тяжело, и тяжело нам всем. На тренировках мы ее такой не видели.

Разминку она провела идеально, не сорвала ни один элемент. Но Женя сейчас взрослеет у нас на глазах и переживает очень сложный период в жизни.

Спасибо зрителям, которые ее любят и переживают. Она должна была выходить и просто катать программу, которую любит. Но неуверенность может идти от всего. Например, от того, что она приехала из Канады. Но таков спорт», — заключила Тарасова.

Алине Загитовой дополнительная поддержка не требовалась — девушка и так излучала спокойствие и сдержанную радость. Ответы во многом звучали однообразно (олимпийская чемпионка не мастер цветастых речей), однако в них проскочила пара интересных деталей.

«Короткой программой я довольна, но буду стараться улучшать свое катание от старта к старту. Пытаюсь не думать о повышенном внимание к себе и кататься как обычно.

Накануне чемпионата России мы с тренерским штабом много работали над стабильностью прыжков, старались сделать их четче и выше. Еще есть куда расти.

Атмосфера на этих соревнованиях мне понравилась — она очень теплая. У меня было довольно мало турниров, и я не чувствую, что мне это надоело.

Напротив, хочется еще и еще. Ездить на разные турниры и знакомиться с новыми людьми очень интересно.

Что буду делать на Новый год? Встречу его дома в Ижевске — в кругу семьи», — подытожила чемпионка.

Ставшая второй по итогам короткой программы ученица Тутберидзе Александра Трусова, которая готовится исполнить в произвольном выступлении три четверных прыжка, заявила, что настраивается на идеальный прокат.

«Я хочу исполнить свои программы чисто. Мне никуда не надо отбираться (Александра является юниоркой, и на взрослые чемпионаты Европы и мира не будет допущена в силу возраста. — «Газета.Ru»).

Я на каждом турнире настраиваюсь на борьбу с самой собой — на то, что надо откататься чисто.

Это мое первое выступление на взрослых соревнованиях, и мне очень понравилось! Давно хотела попробовать себя на таком уровне. Зрители оказывали большую поддержку», — отметила Трусова и неспроста — на юниорских соревнованиях болельщиков, к сожалению, бывает мало.

Занимающая третью строчку после короткой программы Алена Косторная (тоже ученица Тутберидзе и тоже юниорка) после проката объясняла, почему допустила нелепую ошибку — падение на дорожке шагов.

«И прыжки, и вращения я исполнила, но на дорожке шагов ошиблась. Наверное, я мысленно уже отпустила себя, когда выполнила все сложное.

Осталась лишь дорожка, и я подумала, что надо показать эмоциональность, но переборщила с этим.

В целом своим прокатом я довольна. В этой программе я изображаю ангела, который спустился с небес и немного пожил на земле. В финале мне удается вновь взлететь и вернуться на небо», — пояснила фигуристка.

Порядок выступления женщин в произвольной программе

Первая разминка

1. Анастасия Тараканова 2. Мария Талалайкина 3. Дарья Паненкова 4. Елизавета Нугуманова 5. Виктория Васильева 6. Евгения Медведева

Вторая разминка

Третья разминка