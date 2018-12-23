Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышеву выписали из больницы 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что его подопечную выписали из больницы.
Специалист рассказал, что теперь спортсменке необходимо пройти процесс восстановления.
"Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс планирование нагрузок", — цитирует наставника ТАСС.
Чемпионка мира пропустила российское первенство из-за воспаления легких. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявило о том, что фигуристка будет лишь запасной в составе сборной на чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева тоже не вошли в национальную команду на чемпионат Европы.
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы Авербух: Медведевой нужно кардинально прибавить в технике Константинова: я подвела саму себя на чемпионате России
Фигурное катание , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иско определился со своим будущим
Бразильский болельщик с ЧМ-2018 возвращается в Россию
Азар стал спортсменом года в Бельгии
Коблова намерена перейти в новую весовую категорию
Веснина заговорила о возвращении в спорт
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
01:07
Седина в бороду, бес в ребро? Моуринью завел роман
Футбол Статьи
00:36
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Летние виды спорта
01:32
«Вчера хотелось повеситься»
Фигурное катание Статьи
03:16
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение