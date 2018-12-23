Туктамышеву выписали из больницы

Специалист рассказал, что теперь спортсменке необходимо пройти процесс восстановления.

"Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс планирование нагрузок", — цитирует наставника ТАСС.

Чемпионка мира пропустила российское первенство из-за воспаления легких. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявило о том, что фигуристка будет лишь запасной в составе сборной на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева тоже не вошли в национальную команду на чемпионат Европы.